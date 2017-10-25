Армяне задействовали минометы

2017-10-25 11:05 | www.oxu.az | 3

Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и 60 миллиметровые минометы (3 снаряда), за сутки нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 96 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Мунджуглу, Гаралар и на безымянных высотах на территории Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

A.M.

