Вашингтон вернул флаги, снятые со здания российского консульства в Сан-Франциско

2017-10-25 12:41 | www.trend.az | 3

Вашингтон вернул флаги, снятые со здания российского консульства в Сан-Франциско. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

"Да, флаги вернули, вернули архив из генконсульства России в Сан-Франциско", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Зеркальный ответ"

Рябков при этом подчеркнул, что Москва не исключает зеркальный ответ на неприемлемые враждебные акции США в отношении российских дипломатических учреждений.

"Постоянные провокационные шаги и приемы, к которым прибегает американская сторона, наводят нас на мысль, что США внутренне готовы к тому, что к их консульским и дипломатическим учреждениям вполне допустимы подобные же действия, - сказал дипломат. - Мы к ним не прибегаем, но международным правом допускается прямая взаимность, зеркальность, если страна подвергается подобного рода неприемлемым и враждебным акциям".

"Мы предупреждаем об этом Вашингтон", - добавил Рябков.

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