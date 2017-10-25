Награжденный Порошенко азербайджанец: «Это оценка, данная всем сражающимся за Украину азербайджанцам»

2017-10-25 12:29 | www.apa.az | 5

Азербайджанский военнослужащий батальона имени Национального героя Нацгвардии Украины Станислава Кульчицкого Исрафилов Видади Шахрияр оглу награжден президентом Петром Порошенко за заслуги в антитеррористических операциях.

Как сообщил АПА В.Исрафилов, распоряжение о награждении медалью «За участие в антитеррористических операциях» было подписано президентом Украины в 2016 году, однако награда ему была вручена вчера.

Он отметил, что это оценка, данная руководством страны в его лице всем азербайджанцам, ведущим борьбу с терроризмом в Украине: «Я оцениваю эту награду как оценку, данную всем сражающимся за Украину азербайджанцам, в целом за заслуги всех моих сослуживцев. Эта награда имеет для меня большое значение».

Проживающий с 1999 года в Украине В.Исрафилов является уроженцем Шекинского района Азербайджана.

Он был и прежде удостоен ряда наград со стороны Верховной Рады и командования.