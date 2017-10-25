ГТК представил в Кабинет министров предложения по снижению ставок таможенных пошлин

2017-10-25 12:31 | www.apa.az | 5

«Вопрос о снижении таможенных ставок сегодня актуален. Государственный таможенный комитет представил в Кабинет министров предложения по переходу на систему трехступенчатой тарификации, что предусматривает снижение ставок таможенных пошлин на импортируемое сырье, необходимое для местного производства. Конечно, окончательное решение примет правительство».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев. «Тем самым мы стараемся повысить отечественное производство».

Председатель ГТК также затронул вопрос повышения акцизных ставок: «Здесь не идет речь о значительном увеличении акцизных ставок и оно коснется специфических товаров».