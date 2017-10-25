Новая платформа ЕС для стран Восточного партнерства

2017-10-25 11:10 | www.oxu.az | 5

В рамках председательства Эстонии в Совете ЕС с 25 по 27 октября 2017 года в Таллине пройдут Конференция гражданского общества восточного партнерства и 9-ое ежегодное заседание Форума гражданского общества восточного партнерства.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Азербайджане.

Конференция станет платформой для обсуждения улучшения управления, диалога между правительством и гражданским обществом, использования технологий для поощрения прозрачности в правительстве и инклюзивного подхода для экономического развития.

Н.О.

