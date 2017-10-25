Боевики ИГ захватили в Сирии российский Т-90А

2017-10-25 11:16 | www.oxu.az | 5

Боевики террористической группировки «Исламское государство» захватили танк Т-90А, который ранее был поставлен сирийским военным из России.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 25 октября, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

По данным канала, танк стал трофеем боевиков в ходе боев к востоку от города Меядин. При этом сами террористы ошибочно приняли захваченную машину за Т-72.

В сентябре подразделения сирийской армии уничтожили на севере провинции Хама танк Т-90, который был захвачен у сирийских военных силами вооруженной оппозиции в провинции Алеппо в июне прошлого года. Позже танк этот был передан боевикам организации «Тахрир аш-Шам», созданной на базе террористической группировки «Джабхат ан-Нусра».

Н.О.