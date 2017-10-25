Казахстан поддерживает вступление Ирана в ШОС

2017-10-25 12:45 | www.trend.az | 5

Глава Кызылординской области Казахстана Крымбек Кушербаев заявил, что его страна и поддерживает намерение Тегерана стать полноправным членом Шанхайской Организации Сотрудничества.

"У Исламской Республики Иран есть много возможностей для экономического, культурного и социального сотрудничества со странами ШОС, а Казахстан в качестве одного из основных членов этой организации поддерживает вступление страны в ШОС". Об этом глава Кызылординской области Казахстана Кушербаев заявил на встрече с губернатором провинции Мазандаран, как передаёт ИРНА.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года 6 государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие 6 стран-наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Индия, Иран, Монголия и Пакистан) и 6 партнёров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

По словам Кушербаева, в нынешней ситуации между Казахстаном и Исламской Республикой Иран существуют тесные взаимоотношения, и высокопоставленные чиновники двух стран заинтересованы в расширении двусторонних отношений в различных областях.

Губернатор провинции Мазандаран Раби Фалах также в свою очередь обратил внимание на хороший уровень политического сотрудничества между двумя странами, заявив: " Несмотря на то, что между Ираном и Казахстаном установлены очень хорошие политические отношения, уровень торгового сотрудничества между двумя странами пока неудовлетворительный".

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