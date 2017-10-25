Генпрокуратура: Следствие по уголовному делу в связи с Азербайджанским экономическим университетом продолжается

2017-10-25 12:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В отношении должностных лиц Азербайджанского государственного экономического университета возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные действия, сказал в среду журналистам заместитель Генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев.

Отвечая на вопрос о допросе экс-ректора университета Шамсаддина Гаджиева, Кямран Алиев отметил, что ничего не может сказать по этому поводу. «Допросы по этому делу продолжаются, и конкретно информацию о названном лице и других лицах предоставить не могу», - сказал он.

Отметим, что 21 сентября было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Азербайджанского экономического университета.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре был расследован материал, поступивший из Счетной палаты по результатам аудита средств, выделенных из госбюджета, и прогнозированию и выполнению внебюджетных поступлений в университете. В связи с основательными подозрениями относительно того, что в период с 18 мая 2012 года по 1 апреля 2014 года должностные и материально ответственные лица университета, злоупотребив должностными полномочиями, допускали серьезные нарушения закона при учете и сборе оплаты за обучение, внесении в учет дебиторско-кредиторских задолженностей по оплате за обучение, уклонялись от учета средств в крупном размере, были возбуждены уголовные дела по ст. 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 179.3.2 (присвоение средств) УК Азербайджана.

Продолжаются следственно-оперативные меры по полному и всестороннему расследованию указанных фактов, установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности, а также обеспечению возврата нанесенного ущерба.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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