В Азербайджане ожидается сильный ветер, температура понизится на 4-6 градусов

2017-10-25 12:38 | www.apa.az | 3

26 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман.

Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится на порывистый северо-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15°, днем 20-25°, в Баку ночью 13-15°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 50-60%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Утром местами будет туман. Однако вечером местами ожидаются грозы, дожди. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 21-26°, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.

Днем 26 октября и 27 октября в районах усилится западный ветер, ночью польет дождь.

27 октября температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-6°.