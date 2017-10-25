BP: Вероятность продления соглашения ОПЕК+ высокая

2017-10-25 12:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компания BP считает высокой вероятность продления соглашения ОПЕК+, сказал главный экономист BP по странам СНГ и России Владимир Дребенцов в среду в Баку на презентации статистического анализа ВР по энергетике на 2017 год и прогнозам до 2035 года.

По его словам, при этом соглашение должно быть определенным образом модифицировано. "Во-первых, необходимо включить в режим квотирования Нигерию и Ливию, а во-вторых, повысить эффективность режима квотирования за счет большего контроля экспорта нефти, а не ее добычи", - сказал Дребенцов.

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