Когда джаз поется душою – концерт Тараны Махмудовой на Baku Jazz Festival (ВИДЕО, ФОТО)

2017-10-25 12:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Известная вокалистка Тарана Махмудова вместе своей группой выступила на XII Бакинском международном джаз-фестиваля, сообщает Trend Life.

О таких исполнителях говорят - "Поет душою". Эта фраза подтверждается словами самой Тараны "Когда я слышу джаз, моя душа поёт!" и, бесспорно, творчеством замечательной вокалистки.

Тарана Махмудова является единственным представителем Азербайджана на Baku Jazz Festival 2017, которая выступает с соло-концертом. В состав ее группы вошли молодые талантливые исполнители из Азербайджана и Грузии - Эльбей Мамедзаде (пиано), Михаил Джапаридзе (басс) и Гиорги Капанадзе (ударные).

Среди гостей в Rotunda Jazz Club было немало известных личностей - заслуженные деятели искусств Азербайджана, композитор Айгюн Самедзаде и джазмен Джаван Зейналлы, рок-музыкант, гитарист, композитор и аранжировщик Яшар Бахыш и другие.

Джаз - музыка солидная, богатая на традиции и ритуалы. Но не стоит относиться к ней, как к музейному экспонату: импровизация, кураж, азарт делают стиль вечно молодым. Джаз – это стиль импровизации. Важнейшим видом импровизационной музыки является фольклор, но в отличие от джаза, он замкнут и направлен на сохранение традиций. В джазе преобладает творческое начало, которое в сочетании с импровизацией дало развитие множеству стилей и направлений.

В этот вечер невероятно романтические ритмы и глубокая мелодия, в чутком исполнении каждого музыканта и вокалистки производили на слушателей сильное впечатление. Гостям были представлены композиции "Arzular" Тофига Гулиева, "Bakulogia" и "East legend" Эльбея Мамедзаде, "Softly as in a morning sunrise" Сигмунда Ромберга (в аранжировке Эльбея Мамедзаде), "Don't explain" Билли Холидея, "I concentrate on you " Коула Портера, "Cherish the day" Хелен Фолашаде Аду и "Pages" Нейта Смита.

Cинтез двух школ, азербайджанского и грузинского джаза, стал ярким украшением Baku Jazz Festival 2017, в выступление артистов было встречено овациями зрителей.

Бакинский международный джаз-фестиваль – это традиционно насыщенная музыкальная программа в исполнении известных азербайджанских и зарубежных джазменов. Фестиваль, который проходит с 20 по 28 октября, организован при поддержке министерства культуры и туризма и Фонда культуры Азербайджана.

В фестивале принимают участие музыканты и коллективы из Германии, Швеции, Турции, США, Норвегии, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Грузии, Израиля, Франции, Мексики, Колумбии, Гвинеи и других стран.

В рамках фестиваля также проводится Международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman!", дни азербайджанского джаза, концерт детского джаза, художественные выставки, мастер-классы и другие мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

