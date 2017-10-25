Исполняется 96 лет со дня рождения Наджибы Меликовой

2017-10-25 11:30 | www.oxu.az | 4

Сегодня исполняется 96 лет со дня рождения народной артистки Азербайджанской Республики Наджибы Меликовой, передает Oxu.Az.

Наджиба Меликова родилась 25 октября 1921 года в поселке Бузовны города Баку. Несмотря на то,что Н.Меликова больше известна как киноактриса, её творчество неразрывно связано с театром. Начальное образование получила в селе. С 1940 по 1943 годы училась в Бакинской театральной школе в классе народной артистки Азербайджана Фатьмы Кадри. Окончив школу, по своему желанию начала работать в Гянджинском государственном драматическом театре. Вскоре, вернувшись в Баку, поступила в Театральный институт, окончила его в 1951 году. С 1952 года в Национальном драматическом театре выступала в эпизодических ролях, но её сценическая деятельность началась значительно раньше — в 1938 году.

Наджиба Меликова больше всего получала роли в драмах своих современников, также мировых литераторов. Не менее популярны комедийные роли великой актрисы. 10 июня 1959 года Н.Меликова была удостоена звания заслуженного артиста Азербайджанской Республики, а уже 1 июня 1974 года звания народной артистки Азербайджанской Республики.

Скончалась 27 июля 1992 года в Баку. Похоронена на Аллее почетного захоронения.

A.C.

