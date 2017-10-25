Президент Казахстана посетит Азербайджан

2017-10-25 11:33 | www.oxu.az | 4

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует посетить Азербайджан в конце октября.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report cо ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается, что Н. Назарбаев примет участие в торжественной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая пройдет в столице Азербайджана Баку 30 октября.

Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс - транспортный коридор, который соединит железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщалось ранее, в открытии также примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Н.О.