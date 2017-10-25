Завтра в Баку ветрено, до 25 градусов тепла

2017-10-25 13:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами слабый туман. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 20-25, в Баку ночью 13-15, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 760 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами будет туман. Однако вечером в отдельных местах ожидаются грозовые дожди. Западный ветер местами усилится. Ночью 9-14, днем 21-26, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Завтра днем и в пятницу в некоторых районах западный ветер местами будет усиливаться, вечером и ночью ожидается дождь. В пятницу температура снизится на 4-6 градуса в сравнении с предыдущими днями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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