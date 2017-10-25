Работники образования смогут выиграть 3000 манатов от Kapital Bank

2017-10-25 13:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Льготная кампания для работников образования “Gözəl peşə, özəl təklif” («Хорошая профессия, специальное предложение») от Kapital Bank продолжается до 30 ноября 2017-го года, говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

В рамках акции работники образования, обратившиеся в Kapital Bank, могут воспользоваться скидкой до двух процентов на годовую процентную ставку. Также кредит до 8 000 манатов оформляется без поручителя.

Сумма кредита составляет от 300 до 20 000 манатом, а срок от трех до 48 месяцев. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную карту и удостоверение личности.

Кроме того, продолжаются регистрация сотрудников образования получающих зарплату по платежным картам банка и лотереи «Осенняя возможность» (“Payız fürsəti”). По условиям акции владелец карты, зарегистрировав свой номер мобильного телефона в банкоматах Kapital Bank до 30 ноября 2017 года, автоматически становится участником лотереи.

Тиражи розыгрышей лотереи будут проводится второго ноября и четвертого декабря 2017 года. В ходе розыгрыша будут разыграны более 500 денежных призов. В конце лотереи будет разыгрываться один приз в размере 3000 манатом. Информацию об участие в лотереи можно получить на сайте банка – www.kapitalbank.az/tehsil-lotereya.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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