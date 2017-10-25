Маммедъяров на переговорах с итальянским коллегой

2017-10-25 11:36 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МИД, встреча состоялась в рамках Средиземнорской конференции ОБСЕ в Палермо.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между Азербайджаном и Италией на основе взаимопонимания, дружбы и диалога, подчеркнута важность дальнейшего углубления связей с точки зрения взаимных визитов на высоком уровне.

Н.О.

