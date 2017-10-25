Гинекологов будут лишать звания врачей за селективные аборты

2017-10-25 11:41 | www.oxu.az | 4

«В Азербайджане совершающие селективные аборты гинекологи будут лишены звания врача».

Как передает Oxu.Az, об этом movqe.az сообщил зампред комитета здравоохранения Милли Меджлиса Муса Гулиев.

М.Гулиев заявил, что этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте «О защите репродуктивного здоровья».

По словам депутата, в последние годы количество селективных абортов снизилось, но все равно встречаются случаи абортов после узнавания пола плода.

М.Гулиев сказал, что уничтожение плода в утробе из-за его пола приводит к нарушению баланса между новорожденными мальчиками и девочками.

Депутат признал, что для искоренения практики селективных абортов административных и юридических запретов недостаточно:

«В этом деле очень важно повышение культуры, просвещения, проведение пропаганды. В обществе нужно проводить очень серьезную просветительскую работу в этом направлении. Ведь совершить селективный аборт врача заставляют родители. Надо расширить просветительскую работу среди родителей, чтобы они не обращались к врачу с такими просьбами. С другой стороны, поставлен вопрос наказания врачей, совершающих селективные аборты. Считаем, что лишение совершающих селективные аборты гинекологов звания врачей, отлучение их от профессии врача является самым большим наказанием. Поэтому мы включили вопрос лишения совершающих селективные аборты гинекологов звания врачей в законопроект «О защите репродуктивного здоровья». Не думаем, что врач будет рисковать многолетним трудом ради такого незаконного действия».

Депутат также добавил, что запреты на селективные аборты в законопроекте вызвали удивление иностранных экспертов:

«В Европе вообще не думают о поле будущего ребенка. Поэтому практика уничтожения плода из-за пола вызывает у них удивление».

A.M.

