Глава Госкомтаможни Азербайджана не видит проблем с выполнением прогноза на 2018г (версия 2)

2017-10-25 13:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Прогноз по таможенным поступлениям в государственный бюджет Азербайджана в 2018 году увеличен на 180 миллионов манатов - до 2,43 миллиарда манатов, но проблем с его выполнением не будет, сказал в среду журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

"Мы с оптимизмом смотрим на данный прогноз. Если учесть, что в этом году мы уже перечислили в государственный бюджет 2,13 миллиарда манатов, думаю мы сможем выполнить прогноз по поступлениям и на следующий год", - сказал Алиев.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год составляет 2,25 миллиарда манатов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 20,127 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - 19,476 миллиарда манатов, местные - 650,671 миллиона манатов), расходы - 20,905 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы - 20,182 миллиарда манатов, местные - 724,092 миллиона манатов).

Официальный курс на 25 октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.