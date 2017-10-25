Во влиятельном журнале "Science and world" опубликована научная статья помощника Президента Азербайджана Али Гасанова о Ходжалинском геноциде

2017-10-25 13:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В издаваемом в России влиятельном журнале "Science and world" опубликована научная статья «Ходжалинский геноцид: причины, последствия и признание на международной арене» помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова.

В статье широко проанализирована политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно проводимая против азербайджанцев армянскими националистами за последние два столетия.

В своей статье, опирающейся на богатые зарубежные источники и исторические факты, автор указывает, что политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно проводимая против азербайджанского народа армянскими националистами за последние два столетия, составляет очень тяжелые, полные трагедий и кровавых событий этапы азербайджанской истории. Главная цель этой национально-шовинистической политики заключалась в создании на исконных азербайджанских территориях после изгнания оттуда азербайджанцев выдуманного армянами государства «Великая Армения».

В статье доводится до внимания то, что во второй половине 80-х годов ХХ столетия армяне, воспользовавшись ситуацией, сложившейся для осуществления идеи «Великой Армении» с помощью своих покровителей в ближнем и дальнем зарубежье, вновь выдвинули территориальные притязания в отношении Нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Также отмечается, что всякий раз территориальные притязания в отношении Нагорного Карабаха выдвигались со стороны, именно «благодаря» пропаганде, подстрекательству и под давлением Армении.

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