В Кремле прокомментировали заявления кандидата в президенты Ксении Собчак по Крыму

2017-10-25 14:30 | www.apa.az | 3

В Кремле не согласились с точкой зрения о статусе Крыма объявившей о планах участвовать в президентской кампании 2018 года телеведущей Ксении Собчак. Ее заявления о том, что полуостров «с точки зрения международного права» является украинским в администрации российского президента сочли «неправильными». Как передает московский корреспондент АПА, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Это неправильное заявление, по сути, и по форме и с точки зрения международного права», — отреагировал он на слова Собчак. «Де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации», — добавив Песков, заметив, что «обсуждение суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем».​



Отвечать на вопрос, не помешает ли подобная позиция телеведущей ее регистрации в качестве кандидата в президенты России пресс-секретарь Владимира Путина не стал. «Я не могу сказать, я же не в ЦИКе работаю», — сказал он, отметив также, что вопрос о привлечении телеведущей в связи с этим к уголовной ответственности «не относится к вопросу, который находится в прерогативе администрации президента или Кремля».