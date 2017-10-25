В Армении на российской базе около 1,5 тысяч военных будут заменены

2017-10-25 11:47 | www.oxu.az | 4

На российской военной базе в Армении прошла первая отправка увольняемых военных и их на замена на военнослужащих их частей Южного военного округа и других военных округов России, передает сообщает Оxu.Az со ссылкой на ЮВО.

"До начала декабря планируется заменить около 1,5 тысяч солдат и сержантов, проходящих службу по призыву.

Для отправки военнослужащих из армянского города Гюмри используются самолеты гражданской авиации, курсирующие по маршрутам основных крупных международных аэропортов городов Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Самара, Екатеринбург, Новосибирск и Хабаровск", - говорится в сообщении округа.

Отмечается, что более 50% военнослужащих, прибывающих на базу в Армении по замене, являются подготовленными специалистами и назначаются на должности связистов, разведчиков, кинологов, саперов, снайперов, операторов беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны.

Н.Г.