Премьер-министр Ирака прибыл в Турцию

2017-10-25 13:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади сегодня прибыл в Турцию, сообщают в среду турецкие СМИ.

Ожидается, что премьер-министр Ирака в первую очередь проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой будут обсуждены последние события в регионе.

Ожидается также встреча главы правительства Ирака с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Ранее ожидалось, что премьер Турции Бинали Йылдырым посетит Ирак, но его визит был отменен.

Анкара заинтересована в развитии отношений с Багдадом, особенно после проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака.

Напомним, что 25 сентября в Курдской автономии Ирака состоялся "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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