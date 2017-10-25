Сотрудники Пенитенциарной службы арестованы за побег заключенных

2017-10-25 14:53 | www.apa.az | 4

Сегодня было рассмотрено ходатайство следственного органа в связи арестом 3 сотрудников Пенитенциарной службы, ответственных за побег из вагона спецназначения двух заключенных. Этими сотрудниками являются начальник караула Джейхун Самедов, его заместители Фуад Гаджиев и Турал Поладханов.

Как сообщает АПА, на процессе в суде Насиминского района под председательством судьи Шалалы Гасановой ходатайство было удовлетворено. В отношении задержанных лиц была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

Участковым органам полиции МВД была представлена информация о сбежавших Э. Мамедове и А. Агами.

По факту побега заключенных, которые этапировались в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку, в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).