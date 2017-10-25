Адвокат «Лоту Гули» сделал заявление

2017-10-25 11:56 | www.oxu.az | 3

«Суд Гарадагского района принял решение о применении в отношении Надира Салифова условного наказания. 24 октября на процессе также был рассмотрен вопрос о выдаче ему разрешения покинуть страну. В связи с болезнью Надира Салифова суд также принял решение о выдаче ему разрешения покинуть страну».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила адвокат освобожденного вчера Надира Салифова (известного как Лоту Гули) Тарана Алиева.

По ее словам, Н. Салифов вчера покинул Азербайджан и отправился в Грузию.

Адвокат отметила, что весь процесс проводился в рамках закона.

Э.А.

