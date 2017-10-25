Саакашвили созывает у Верховной Рады новый митинг

2017-10-25 12:00 | www.oxu.az | 4

Бывший президент Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили намерен вечером в среду, 25 октября, провести митинг на площади Конституции возле здания Верховной Рады Украины.

Как передает Oxu.Az, об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

Отмечается, что экс-президент Грузии провел ночь в палатке под стенами Верховной Рады в Киеве, где уже восьмой день продолжается акция "Большая политическая реформа".

По словам Саакашвили, в 19:00 25 октября на площади Конституции состоится лекция, в которой и он примет участие.

"Мы будем говорить об изменении системы и как готовить Украину к тому периоду, когда олигархов не будет у власти. Поэтому здесь мы создадим такой купол альтернативных идей", - сказал он.

Напомним, что 17 октября возле Верховной Рады собрались около четырех тысяч человек. Участники акции требовали, в частности, отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и ввести пропорциональную избирательную систему по открытым спискам.

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что акция возле Верховной Рады продлится до начала ноября.

Н.О.