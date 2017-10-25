В Баку отметят 70-летие выдающегося скрипача и музыкального деятеля современности Гидона Кремера

2017-10-25 13:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, 14 декабря в 19.00, состоится творческий вечер посвященный 70-летию выдающегося скрипача и музыкального деятеля современности Гидона Кремера, сообщает Trend Life.

Музыкант бескомпромиссной художественной философии, Гидон Кремер заработал мировую репутацию как один из самых авторитетных и востребованных артистов своего поколения. Его репертуар охватывает как классические произведения, так и музыку ведущих композиторов 20-21-х веков, многие из которых были посвящены ему самому.

Его имя тесно связано с такими композиторами как Альфред Шнитке, Арво Пярт, Гия Канчели, София Губайдулина, Валентин Сильвестров, Луиджи Ноно, Эдисон Денисов, Джон Адамс, Майкл Найман, Филип Гласс, Леонид Десятников и Астор Пьяцолла, чьи произведения он исполняет, сочетая преданность традициям и новизну.

Гидон Кремер записал более 120 альбомов, многие из которых были удостоены престижных международных наград. Этот длинный список включает в себя музыкальную награду Эрнста фон Сименса, Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», Московская Награда Триумф, награда ЮНЕСКО и Una Vita Nella Musica – Приз Артура Рубинштейна, и полученная в 2016 году Императорская премия Японии - Praemium Imperiale – награда, которая приравнивается Нобелевской Премии в мире музыки.

В 1997 году Гидон Кремер основал камерный оркестр Kremerata Baltica, куда вошли талантливые молодые музыканты из прибалтийских стран. Ансамбль активно гастролирует и записал уже 30 альбомов для лейблов Nonesuch, Deutsche Grammophon, Burleske and ECM. Альбом “AfterMozart” (Nonesuch, 2011) был удостоен премии ECHO и награды Грэмми в 2002 году, а их недавний релиз по произведениям Мстислава Вайнберга был номинирован на Грэмми в 2015 году.

2017 год – это год 70-летия самого Маэстро и 20 летия созданного им оркестра Кремерата Балтика. Свой двойной юбилей артисты отметили успешными гастролями по городам Канады, Америки, Европы, Азии. Бакинский концерт также является частью этого мирового турне.

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(Автор: Вугар Иманов)

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