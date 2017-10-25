Дорожная полиция о влиянии штрафов на культуру населения

2017-10-25 12:10 | www.oxu.az | 4

«За 9 месяцев этого года в отношении нарушивших правила водителей было составлено 64.8897 административных протоколов».

Как передает Oxu.Az, об этом milli.az сказал начальник отдела пропаганды дорожной безопасности и связей с общественными структурами ГУДПБ Вагиф Асадов.

По его словам, за этот период дорожная полиция задержала 1986 нетрезвых водителей. Кроме того, были приняты решения в отношении 24897 водителей, проехавших на красный свет светофора, 2256 водителей, нарушивших правила перевозки пассажиров, и 2129 водителей, не имевших соответствующих документов на управление транспортными средствами. 70 водителей были привлечены к ответственности за автохулиганство, 2941 – за неподчинение законным требованиями сотрудников полиции.

Начальник отдела отметил, что число дорожных происшествий, погибших и раненых сократилось по сравнению с прошлым годом:

«Применяемые наказания и механизмы их действия уже начинают давать положительные результаты. Уже постепенно забываются опасные привычки, связанные с нашими национальными особенностями и менталитетом. У нас шаг за шагом формируется культура дорожного движения».

Отметим, что за 9 месяцев 2017 года в столице произошло 450 дорожных аварий, в результате погибли 139 человек, 392 пострадали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий снизилось на 165.

A.M.

