Microsoft представила обновление Windows 10 Fall Creators Update

2017-10-25 13:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Стал доступен обновленный Windows 10 Fall Creators Update. Это второе обновление Windows 10, адресованное, прежде всего творческим людям, но в нем есть масса интересного и для обычных пользователей.

Вместе с выходом Fall Creators Update корпорация Microsoft представила новые возможности для пользователей. Улучшенные игры, приложения для творчества, а также новые уровни защиты от программ-вымогателей и уязвимостей.

Новый дизайн

Microsoft Fluent Design System фактически создает новый облик Windows. Это масштабное обновление, и понадобится некоторое время, чтобы преобразовать все элементы ОС в соответствии с новой концепцией дизайна. Основой нового дизайна является «акрил» (читай: размытость), который взаимодействует с другими компонентами системы, включая свет, глубину изображения, анимацию, реалистичность материалов и масштабирование.

StoryRemix

Приложение «Фото» теперь может автоматически объединить ваши видео и фото в памятные видеоролики (Memories) с кинематографичными переходами, саундтреками и темами. К видео и фото можно теперь добавлять 3D-объекты, что поможет вам создать интересные посты для Facebook.

Mypeople

Новый интерфейс Mypeople экономит время и открывает пользователю доступ к контактам прямо из панели задач Windows 10.

OneDrive Files On-Demand («Предварительные файлы» OneDrive теперь по запросу)

Функция позволит сэкономить место на вашем устройстве, дав вам возможность просматривать файлы по мере необходимости. Вместо того, чтобы загружать все файлы в OneDrive, функция позволит загружать их, когда вам это нужно.

PickUp Where You Left Off (начните с того места, где остановились)

Функция позволяет начать работу над документом в приложении или на веб-сайте на компьютере, а продолжить, например, на телефоне.

Встроенный выбор эмодзи и новая клавиатура

Появится встроенный инструмент для выбора эмодзи в Windows 10. Чтобы его открыть, необходимо нажать WIN+. или WIN+. Microsoft также добавила прогнозирование эмодзи, новый режим печати одной рукой, улучшенную панель для рукописного ввода и другие новшества в Fall Creators Update. В обновлении также появится новая сенсорная клавиатура, которая поддерживает безотрывный ввод текста.

Windows 10 Fall Creators Update – достаточно большое обновление с точки зрения нового функционала. Microsoft добавила множество небольших улучшений в ОС, ниже список самых существенных изменений:

Браузер Microsoft Edge теперь поддерживает полноэкранный режим, позволяет прикреплять веб-сайты к панели задач и поддерживает функцию рисования (inking) в PDF-файлах. Smart Ink применяет технологии искусственного интеллекта в рисовании: выравнивает геометрические фигуры, которые вы рисуете, или объединяет ячейки в таблицу без дополнительных усилий с вашей стороны.

Функция Find My Device (Найти устройство) теперь позволяет вам найти цифровую ручку/стилус, также с помощью стилуса или ручки стало возможно выполнять скроллинг.

Power Throttling (функция распределения мощности для экономии заряда).

Вы сможете видеть показатели производительности процессора (GPU’s performance) в Диспетчере задач (Task Manager).

Приложения UWP теперь совместимы со звуковым микшером (volume mixer).

Новая технология защиты Windows Defender Application Guard.

