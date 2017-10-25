Microsoft представила обновление Windows 10 Fall Creators Update

2017-10-25 13:58 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Стал доступен обновленный Windows 10 Fall Creators Update. Это второе обновление Windows 10, адресованное, прежде всего творческим людям, но в нем есть масса интересного и для обычных пользователей.
Вместе с выходом Fall Creators Update корпорация Microsoft представила новые возможности для пользователей. Улучшенные игры, приложения для творчества, а также новые уровни защиты от программ-вымогателей и уязвимостей.
Новый дизайн
Microsoft Fluent Design System фактически создает новый облик Windows. Это масштабное обновление, и понадобится некоторое время, чтобы преобразовать все элементы ОС в соответствии с новой концепцией дизайна. Основой нового дизайна является «акрил» (читай: размытость), который взаимодействует с другими компонентами системы, включая свет, глубину изображения, анимацию, реалистичность материалов и масштабирование.
StoryRemix
Приложение «Фото» теперь может автоматически объединить ваши видео и фото в памятные видеоролики (Memories) с кинематографичными переходами, саундтреками и темами. К видео и фото можно теперь добавлять 3D-объекты, что поможет вам создать интересные посты для Facebook.
Mypeople
Новый интерфейс Mypeople экономит время и открывает пользователю доступ к контактам прямо из панели задач Windows 10.
OneDrive Files On-Demand («Предварительные файлы» OneDrive теперь по запросу)
Функция позволит сэкономить место на вашем устройстве, дав вам возможность просматривать файлы по мере необходимости. Вместо того, чтобы загружать все файлы в OneDrive, функция позволит загружать их, когда вам это нужно.
PickUp Where You Left Off (начните с того места, где остановились)
Функция позволяет начать работу над документом в приложении или на веб-сайте на компьютере, а продолжить, например, на телефоне.
Встроенный выбор эмодзи и новая клавиатура
Появится встроенный инструмент для выбора эмодзи в Windows 10. Чтобы его открыть, необходимо нажать WIN+. или WIN+. Microsoft также добавила прогнозирование эмодзи, новый режим печати одной рукой, улучшенную панель для рукописного ввода и другие новшества в Fall Creators Update. В обновлении также появится новая сенсорная клавиатура, которая поддерживает безотрывный ввод текста.
Windows 10 Fall Creators Update – достаточно большое обновление с точки зрения нового функционала. Microsoft добавила множество небольших улучшений в ОС, ниже список самых существенных изменений:
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