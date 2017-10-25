Новые правила Facebook напугали СМИ

2017-10-25 12:16 | www.oxu.az | 4

Если раньше входящие в цифровую эпоху журналисты вздрагивали от малейшего изменения в поисковом алгоритме Google, то сегодня такую реакцию вызывают изменения в дизайне соцсети Facebook.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, компания провела в нескольких странах эксперимент, который привел к резкому падению популярности новостных постов и вызвал у местных СМИ реакцию, близкую к панике.

Новая функция, которую в рамках эксперимента вводит соцсеть, называется Explore. Компания представила отдельную ленту новостей, чтобы стимулировать пользователя искать истории за пределами привычного круга друзей.

Стандартная лента «Фейсбука» при этом наполняется обычным для большинства людей материалом - фотографиями детей и постами от компаний или СМИ, которым пользователь ранее поставил «лайк».

Звучит неплохо, правда? Но в шести странах - Шри-Ланке, Боливии, Словакии, Сербии, Гватемале и Камбодже - эксперимент пошел еще дальше.

Для пользователей из этих стран основная лента была полностью очищена от любого контента, кроме того, которым поделились их друзья, а также кроме спонсированных постов. Другими словами, если СМИ хотят, чтобы их материал оказался там, где большинство пользователей проводят основную часть времени, то им приходится платить за это.

Словацкий журналист Филип Струхарик в посте на портале Medium, озаглавленном «Крупнейшее падение органического охвата», пишет об эффектах нововведения. В его стране количество взаимодействий пользователей с материалами СМИ в «Фейсбуке» сократилось в четыре раза. Платформа, которая была для СМИ благоприятной и живой средой, быстро пустеет.

Другие журналисты попытались заглянуть в будущее, и то что они увидели, им не понравилось. Их издания привыкли использовать «Фейсбук» как единственный способ контакта с аудиторией, и отказ от него был бы очень болезненным.

Facebook, будучи успешной компанией, получает свою прибыль от рекламы. Так почему бы ей не брать денег со СМИ за возможность дать им доступ к своей гигантской аудитории?

Однако журналист сайта Recode Питер Кафка недавно поделился еще более депрессивной мыслью.

«Конспирология: «Фейсбук» хочет получать от СМИ больше денег! Более верный и безнадежный [для СМИ] взгляд: «Фейсбуку» плевать на СМИ», - заявил он.

Компания Facebook посоветовала всем успокоиться и подчеркнула, что все это делалось в рамках эксперимента.

Пока по медийному миру прокатывалась волна паники, Адам Моссери, глава отделения Facebook, которое занимается формированием облика новостной ленты, разместил пост под названием «Разъяснение недавних тестов».

Как пояснил Моссери, цель нынешнего эксперимента - понять, хотят ли пользователи разделить материалы, относящиеся к личной и публичной сфере.

«Сейчас мы не планируем распространять этот эксперимент дальше», - добавил он.

Это не слишком помогло - слово «сейчас» в этой фразе очень настораживает.

Но Facebook своим экспериментом оказала услугу как крупным, так и небольшим СМИ. Они понимали риски, связанные с введением таких инноваций как Instant Articles (статьи, публикующиеся и обновляющиеся прямо в приложении соцсети) или Facebook Live (прямые эфиры, во время которых логотип вещателя может быть практически неразличим).

А.М.

