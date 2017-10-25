Прекращение переговоров с Турцией о вступление в ЕС станет политическим суицидом – министр

2017-10-25 14:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Прекращение переговоров с Турцией о вступление в ЕС станет политическим суицидом для стран Евросоюза, сказал министр Турции по делам ЕС Омар Челик, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Челик, Турция является достойной страной, для вхождения в ЕС.

Министр отметил, что двойные стандарты, применяемые ЕС в отношении к Турции, неприемлемы.

Челик сказал, что Турция не отвернулась от ЕС.

Напомним, что ране президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что не Анкара, а ЕС сделает первый шаг по прекращению переговоров относительно вступления Турции в Евросоюз.

Президент отметил что, Анкара ничего не потеряет из-за того, что страну не примут в ЕС.

Отметим, что ранее Эрдоган сказал, что отношения между Турцией и ЕС превратились в театральное представление. «Турция призывает ЕС быть более искренним по отношению к ней», - сказал Эрдоган.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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