Гендиректор МАГАТЭ проведет переговоры с властями Ирана

2017-10-25 14:23 | www.trend.az | 4

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано посетит в субботу Тегеран, где проведет переговоры с властями Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

По его данным, Амано проведет переговоры с иранскими чиновниками на следующий день — в воскресенье. Он встретится в том числе с главой Организации по ядерной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

Визит гендиректора МАГАТЭ в Тегеран пройдет на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа по иранской ядерной сделке. В обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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