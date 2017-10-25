АФФА оштрафовала 4 клуба

2017-10-25 15:37 | www.apa.az | 3

Сегодня состоялось заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», на заседании были обсуждены и события, произошедшие в матчах IX тура Премьер-лиги.

Члены комитета обсудили нежелательные события тура и приняли соответствующие решения. Во встрече «Сумгайыт» – «Зиря» наказаны обе команды. Это связано с тем, что по 4 игрока каждого клуба были предупреждены в матче. По этой причине стороны выплатят в качестве штрафа по 800 манатов.

В матче «Сабаиль» – «Интер» тренер хозяев поля Араз Гуламов нарушил правила пребывания в технической зоне. Наставник, удалённый оттуда по этой причине дисквалифицирован на 1 игру, а его клуб оштрафован на 800 манатов.

Не осталось без наказания и использование пиротехники болельщиками хозяев поля на 86-й минуте встречи «Габала» – «Карабах». Клуб оштрафован на 800 манатов.