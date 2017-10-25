В Азербайджане повысят импортные пошлины

2017-10-25 12:27 | www.oxu.az | 3

«Сегодня рассматривается вопрос о снижении таможенных ставок».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

По его словам, существующая пятиступенчатая система будет отменена:

«Конечно, окончательное решение примет правительство. Будет рассмотрено снижение импортных пошлин на сырье, необходимое для местного производства. Повышение импортных таможенных ставок на аналоги производимых в стране товаров до 10-15% является нормальным. Тем самым мы стараемся сохранить отечественное производство».

Председатель ГТК также затронул вопрос о том, что акцизные ставки могут привести к росту цен в стране:

«Здесь не идет речь о значительном увеличении акцизных ставок».

Вместе с тем А. Алиев отметил, что таможенные поступления в госбюджет страны на 2018 год прогнозируются в объеме 2,430 млрд манатов. Это на 180 млн манатов или на 8% больше прогноза на текущий год. По его словам, согласно последним данным, Комитет перечислил в бюджет 2,130 млрд манатов.

Э.А.

