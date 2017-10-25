Новым спикером парламента Киргизии стал Джумабеков

2017-10-25 14:34 | www.trend.az | 5

Парламент сегодня на своем заседании избрал нового спикера, им стал депутат Дастанбек Джумабеков, передает КНИА «Кабар».

Парламентарии провели тайное голосование. 80 депутатов поддержали кандидатуру Джумабекова. За Исхака Масалиева проголосовали 32 депутата. Против всех проголосовали 5 парламентариев.

Джумабеков поблагодарил всех своих коллег за доверие и поддержку. «Я даю слово, что буду работать во благо народа, государства и буду одинаково смотреть на всех депутатов», - сказал он.

Отметим, сегодня спикер Чыныбай Турсунбеков по собственному желанию оставил пост. Коалиция парламентского большинства сегодня провела экстренное заседание и единогласно поддержала кандидатуру Джумабекова на пост торага ЖК. Фракция Онугуу-Прогресс выдвинула кандидатуру Исхака Масалиева.

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