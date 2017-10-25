Еще одна оппозиционная партия создана в Турции

2017-10-25 12:34 | www.oxu.az | 3

В Турции создана новая оппозиционная партия во главе с бывшим депутатом Партии националистического движения Мерал Акшенер, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Hurriyet.

Согласно информации, название партии - İyi Parti (İP). Девиз ее - «Турция станет лучше».

Стоит отметить, что Акшенер была довольно популярным представителем ПНД, которой пророчили лидерство. Однако она была исключена из ее рядов в сентябре 2016 года. Акшенер исключили вместе с коллегами, выразившими несогласие с тем, что глава партии Девлет Бахчели решил поддержать президента Турции в его стремлении сменить парламентскую систему на президентскую.

Н.Г.