Посол: «Второй шопинг-фестиваль доказывает, что первый достиг своей цели»

2017-10-25 15:38 | www.apa.az | 3

За последние годы Азербайджан делает успешные шаги в развитии ненефтяного сектора и диверсификации экономики.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал в интервью официальному сайту фестиваля (www.bakushopfest.com). Коснувшись развития туристического потенциала страны, дипломат отметил, что увеличение числа иностранных туристов, посещающих Азербайджан, является показателем принятых мер. В этом смысле, по словам дипломата, Бакинский шопинг-фестиваль является важным инструментом. Более того, ценовые регулирования, применяемые во время фестиваля, также способствуют росту продаж и содействию экономики страны.

«Проведение второго шопинг-фестиваля за такой короткий период доказывает, что первый шопинг-фестиваль был успешным и достиг своей цели», — сказал он, добавив, что Турция продолжит поддерживать развитие туризма в Азербайджане: «Я уверен, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, на открытии которой примут участие главы государств, также внесет существенный вклад в развитие туризма в регионе».