Синоптики обещают сильный ветер и дожди

2017-10-25 12:40 | www.oxu.az | 4

В четверг, 26 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 20-25, в Баку ночью 13-15, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 50-60%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Утром местами туман. Однако к вечеру возможны грозы и дожди. Будет дуть переменчивый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 21-26, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла. С полудня 26 октября и 27 октября в некоторых районах западный ветер временно усилится, вечером и ночью ожидаются дожди. Температура воздуха 27 октября по сравнению с прошлым днем снизится на 4-6 градусов.

A.M.

