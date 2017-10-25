Совфед призвал США снять блокаду с Кубы

2017-10-25 14:44 | www.trend.az | 3

Совфед призывает американское руководство снять экономическую блокаду с Кубы, односторонние санкции против суверенных государств незаконны и недопустимы, говорится в заявлении, принятом верхней палатой российского парламента в среду, передает РИА Новости.

Сенаторы призывают международное сообщество оказать влияние на Вашингтон для решения этого вопроса.

"Совет Федерации призывает руководство США прекратить порочную практику экономического и политического давления на Кубу, отказаться от ее торговой, экономической, финансовой и морской блокады без каких-либо предварительных условий, положить конец попыткам нарушать суверенитет республики и вмешиваться в ее внутренние дела", — говорится в документе.

Сенаторы призывают Генеральную Ассамблею ООН, парламенты государств–членов организации, международные парламентские организации "предпринять решительные действия на двусторонней и многосторонней основах, направленные на прекращение блокады Кубы со стороны США", отмечается в заявлении.

Парламентарии подчеркивают, что односторонние санкции в отношении суверенных государств как способ наказания за их независимую от Вашингтона внутреннюю и внешнюю политику незаконны и потому недопустимы.

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