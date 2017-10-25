Новая разработка от A-Qroup

2017-10-25 14:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Страховая компания A-Qroup усовершенствовала качество предоставляемых услуг посредством мобильного приложения “A-GROUP MOBİLE CONCİERGE”, прибавив новую функцию - SOS ДТП.

Как говорится в сообщении компании, распространенном в среду, теперь, в случае дорожно-транспортного происшествия не нужно звонить по телефону в страховую компанию, объяснять место происшествия, ждать приезда аварийного комиссара, машину скорой помощи и эвакуатора.

"В современном мире инновации являются активным звеном всех сфер жизнедеятельности общества. Страховая компания A-Qroup, которая всегда старается шагать в ногу со временем, используя в своей работе новые технологии и программы коммуникации, еще раз доказала «любовь» к своим застрахованным", - говорится в сообщении.

Сейчас достаточно одного «клика» на кнопку SOS ДТП и:

страховой компанией A-Qroup мгновенно определяется геолокализация происшествия, куда и направится аварийный комиссар;

если на месте происшествия есть пострадавший, то, не дожидаясь аварийного комиссара, застрахованный может вызвать машину скорой помощи;

если автомобиль не может двигаться своим ходом, то, не дожидаясь аварийного комиссара, застрахованный может вызвать эвакуатор.

Обновленная версия — это не просто смена оформления и дополнительные функции, это другой подход - привязка к эмоциям и хорошему настроению.

Своей новой разработкой A-Qroup еще раз показала приверженность слогану “Biz fərqliyik”.

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