Новая разработка от A-Qroup

2017-10-25 14:45 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Страховая компания A-Qroup усовершенствовала качество предоставляемых услуг посредством мобильного приложения “A-GROUP MOBİLE CONCİERGE”, прибавив новую функцию - SOS ДТП.
Как говорится в сообщении компании, распространенном в среду, теперь, в случае дорожно-транспортного происшествия не нужно звонить по телефону в страховую компанию, объяснять место происшествия, ждать приезда аварийного комиссара, машину скорой помощи и эвакуатора.
"В современном мире инновации являются активным звеном всех сфер жизнедеятельности общества. Страховая компания A-Qroup, которая всегда старается шагать в ногу со временем, используя в своей работе новые технологии и программы коммуникации, еще раз доказала «любовь» к своим застрахованным", - говорится в сообщении.
Сейчас достаточно одного «клика» на кнопку SOS ДТП и:
Обновленная версия — это не просто смена оформления и дополнительные функции, это другой подход - привязка к эмоциям и хорошему настроению.
Своей новой разработкой A-Qroup еще раз показала приверженность слогану “Biz fərqliyik”.
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