Мэр Москвы: «Мигранты платят в бюджет больше налогов, чем нефтяные компании»

2017-10-25 15:58 | www.apa.az | 4

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить стоимость патента для мигрантов.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом он заявил, выступая с ежегодным отчётом в Мосгордуме. В своем выступлении он предложил увеличить стоимость патента для мигрантов, чтобы сдерживать их приток в столицу: «Конечно, мы должны работать на то, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным. Поэтому мы ввели патентную систему, и сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяные компании, и это ещё один источник дохода. В этом году, я считаю, что можно увеличить плату за патенты мигрантам так, чтобы их платежи были соразмерены тому, сколько платят наши московские работники».