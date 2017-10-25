Патриарх Кирилл: Защита религиозных святынь позволит избежать обострения карабахского конфликта

2017-10-25 16:02 | www.apa.az | 4

Осквернение религиозных памятников опасно для любого конфликта.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в ходе президиума Межрелигиозного совета России.

«Не так давно по моему приглашению в Москву приехали религиозные лидеры Армении и Азербайджана, чтобы обсудить возможности урегулирования многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе. Мы приняли заявление, в котором подчеркивается необходимость защиты памятников религиозного назначения, уважительного отношения к ним. Нами была высказана эта принципиальная позиция, потому что мы ясно осознавали: когда кто-то посягает на святыню, конфликт вспыхивает с новой силой, градус ожесточения достигает критических величин. Мы сделали это заявление, поскольку стала поступать информация о том, что и с одной, и с другой стороны оскверняются религиозные памятники.

И тогда религиозные лидеры Армении и Азербайджана — стран, которые находятся в очень непростых взаимоотношениях, — нашли в себе силы мужественно заявить, что никаких надругательств над религиозными памятниками, монументами, зданиями, над религиозной традицией не может и не должно быть, потом что в таком случае в политический конфликт накачивается энергия религиозных чувств, а это очень опасно для любого конфликта», - отметил он.