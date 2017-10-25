Награжденный Порошенко азербайджанец: Эта награда имеет для меня большое значение

2017-10-25 12:45 | www.oxu.az | 4

Азербайджанский военнослужащий батальона имени Национального героя Нацгвардии Украины Станислава Кульчицкого Исрафилов Видади Шахрияр оглу награжден президентом Петром Порошенко за заслуги в антитеррористических операциях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, распоряжение о награждении В.Исрафилова медалью «За участие в антитеррористических операциях» было подписано президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году, однако награду ему вручили вчера.

Он отметил, что это оценка, данная руководством страны в его лице всем азербайджанцам, ведущим борьбу с терроризмом в Украине:

«Я оцениваю эту награду как оценку, данную всем сражающимся за Украину азербайджанцам, в целом за заслуги всех моих сослуживцев. Эта награда имеет для меня большое значение».

Проживающий с 1999 года в Украине В.Исрафилов является уроженцем Шекинского района Азербайджана.

Он был и прежде удостоен ряда наград со стороны Верховной Рады и командования.

Н.О.

