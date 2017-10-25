Турция координирует действия в Идлибе с участниками договоренностей в Астане - Песков

2017-10-25 14:51 | www.trend.az | 4

Турция отвечает за безопасность в зоне деэскалации в районе Идлиба и координирует свои действия с другими участниками астанинских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о якобы взаимодействии турецких вооруженных сил с террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", связанной с "Джебхат ан-Нусрой", передает ТАСС.

"Турецкая сторона отвечает за обеспечение безопасности в зоне деэскалации в Идлибе", - сказал Песков, отметив, что более детальную информацию может представить Минобороны РФ. "Все страны - участницы астанинских договоренностей на предмет создания зон деэскалации координируют свои действия", - добавил он.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция ВС Турции в сирийском Идлибе близка к завершению.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. В середине сентября страны-гаранты объявили о работе всех зон. К трем из них, которые функционировали в Восточной Гуте (пригород Дамаска), в провинции Дераа и в районе города Хомс, добавилась четвертая зона, куда вошли провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

В октябре стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудили перспективы перехода от зон деэскалации к более устойчивому политическому урегулированию в республике, но каких-либо подробностей тогда объявлено не было.

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