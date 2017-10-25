Съешь, сколько сможешь! В Баку пройдет уникальный фестиваль "Sweet November"

2017-10-25 14:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Жители города Баку снова смогут ощутить волшебную атмосферу праздника. В древней части столицы Азербайджана Ичери шехер, около символа Баку – Девичьей башни, пройдет крупномасштабный фестиваль еды "Sweet November", организованный при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и кулинарного проекта Meal for Real.

Фестиваль пройдет на протяжении четырех дней с 23 по 26 ноября и порадует посетителей всевозможными блюдами кухонь мира. В фестивале примут участие рестораны, кафетерии, кафе, независимые предприниматели в сфере еды, гостям будут представлены развлекательные шоу. Вход – свободный!

Вокруг Девичьей Башни появится временный городок полный ярких красок и развлечений, как для взрослых, так и для детей, и каждый посетитель сможет уютно расположиться за столиком с чашкой горячего шоколада, или провести время на свежем воздухе под звуки зажигательных треков лучших диджеев Баку с кружкой глинтвейна. Мастер классы, дегустации и море хорошей музыки – это только часть программы фестиваля.

Заявки на участие от ресторанов и частных предпринимателей принимаются до 10 ноября 2017 на mealforreal@mealforreal.com. Телефон для связи (050) 667 34 24.

Напомним, что первый крупномасштабный фестиваль еды на открытом воздухе Baku Street Food Festival прошел в Ичери шехер с 19 по 21 мая, и вызвал большой интерес бакинцев и туристов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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