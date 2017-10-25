Эльчин Бабаев: «Влияние геомагнитной бури на Землю не сильное»

2017-10-25 16:17 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана Эльчин Бабаев сказал, что послезавтра она вернется к своим прежним показателям.

Э.Бабаев отметил, что в результате происходящих в настоящее время на Солнце процессов очередные геомагнитные волнения продолжаются. Замдиректора добавил, что прогноз оправдал себя, они начались вчера: «Геомагнитная буря категории G1 в течение дня перейдет в категорию G2.

К этому выводу можно прийти в результате анализов происходящих на Земле, околоземной орбите, в магнитосфере Земли процессов. В настоящее время Кр-индекс равен 5. Максимальный балл (максимум 9) регистрируется в редких случаях. Это происходило всего лишь несколько раз за 11-летний цикл солнечной активности».