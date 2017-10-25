Посольствам и консульствам Азербайджана будет выделено свыше 56 миллионов манатов

2017-10-25 16:19 | www.apa.az | 4

Обнародован размер ассигнований, которые будут выделены из бюджета в 2018 году на содержание дипломатического корпуса Азербайджана за рубежом.

Как сообщает АПА, данная сумма заложена в проекте бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год.

Согласно документу, размер средств, выделенных из бюджета республики на следующий год на содержание посольств, консульств и других дипломатических представительств Азербайджана за рубежом составит 56 250 510 манатов.

Проект бюджета уже поступил в Мили Меджлис и будет вынесен на обсуждение 21 ноября.