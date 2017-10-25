Индия увеличивает погранпосты на границе с Китаем

2017-10-25 12:53 | www.oxu.az | 3

Власти Индии намерены создать дополнительно 50 постов на границе с Китаем, увеличив их число со 176 до 226, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

С таким заявлением выступил министр внутренних дел Раджнатх Сингх перед военнослужащими, прибывшими с индийско-китайской границы.

"Мы стремимся увеличить ваши оперативные возможности и материально-техническую базу.

На границе с КНР, протяженность которой 3488 км, будут дополнительно развернуты четыре батальона - более 4 тыс. военнослужащих.

Это решение призвано уменьшить протяженность участка границы, которую контролирует каждый пост, и способствовать лучшей координации действий.

Н.Г.