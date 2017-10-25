Жириновский потребовал посадить Собчак на пять лет

2017-10-25 12:56 | www.oxu.az | 4

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Ксения Собчак должна быть наказана за слова о Крыме, а из-за такого кандидата, как она, явка на выборах президента РФ в марте следующего года может уменьшиться, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Накануне на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ. Эти слова вызвали большой резонанс и критику со стороны многих российских политиков.

"Как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, и уже делает заявление, что Крым украинский. Это преступление. Мы же в уголовный кодекс ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет открыть дело и передать в суд, и посадить ее лет на пять", - заявил Жириновский журналистам в среду.

Он выразил возмущение тем, что Собчак позволяет себе подобные политические заявления о Крыме и считает, что из-за такого кандидата еще больше избирателей не пойдут голосовать.

Н.О.