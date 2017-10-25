Триумфальные итоги Азиады-2017 – начало новых побед туркменского спорта (ФОТО)

2017-10-25 14:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Современный Туркменистан под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова завоевывает все больший авторитет как одно из динамично растущих, процветающих и миролюбивых государств планеты. Уверенная поступь и сплочённость нации вокруг своего Лидера, высокий дух и целеустремленность, самоотверженный труд всего народа выводят нашу страну на передовые линии цивилизационного роста, обеспечивают грандиозные успехи во всех сферах общественного развития. Об этом говорится в статье Начальник отдела международных отношений Государственного комитета Туркменистана по спорту Батыра Абдыева для Trend.

Новые высоты блестящих успехов были продемонстрированы на примере состоявшихся 17-27 сентября в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Они впервые были проведены в новом континентальном формате и подтвердили незыблемость и гуманитарную ценность высоких принципов олимпийского движения.

Президент Туркменистана в своем историческом выступлении на заседании Совета старейшин страны 9 октября 2017 года особо подчеркнул: «Весьма отрадно, что в этих Играх наши спортсмены вышли на первое место, завоевав наибольшее количество медалей в общекомандном зачёте. Мы вправе сказать, что эти замечательные спортивные победы приумножили патриотизм и гордость родного народа за любимую Отчизну. Проведение Азиады на высочайшем уровне укрепило престиж суверенной Отчизны в мировом олимпийском движении, способствовало признанию независимого нейтрального Туркменистана как мирового спортивного центра».

Глава Туркменистана сделал особый акцент на успешном выступлении на Играх наших спортсменов, которые заняли первое место, завоевав наибольшее количество медалей в общекомандном зачёте. Поистине замечательный успех спортсменов нашей страны на Играх был увенчан 89 золотыми, 70 серебряными и 86 бронзовыми медалями – в целом 245 наградами. В итоге национальная сборная Туркменистана уверенно заняла первое место в общекомандном зачёте V Азиады.

Впервые в истории мирового спорта национальная команда принимающей страны в лице Туркменистана одержала столь внушительную победу со значительным отрывом от остальных команд. В связи с этим уместно проследить динамику соперничества за победу в столь авторитетных соревнованиях Азиатского континента.

Как известно, первые Игры такого континентального масштаба в Азии состоялись в 2005 году в Бангкоке, вторые – в 2007 году в Макао, третьи – в 2009 году во Вьетнаме. Начиная с 2013 года было принято решение о проведении Игр через каждые 4 года под названием «Азиатские игры в закрытых помещениях и боевым искусствам». Поэтому четвёртая Азиада состоялась уже в 2013 году в корейском городе Инчхон. 19 декабря 2010 года Ашхабад получил право на проведение игр, данное решение было объявлено в столице Кувейта, был подписан двусторонний документ между Олимпийским Советом Азии, Национальным Олимпийским комитетом Туркменистана и городом Ашхабадом. Флаг Олимпийского Совета Азии был официально передан Ашхабаду 6 июля 2013 года от Инчхона.

Традиционно национальная команда Китайской Народной Республики занимала первые общекомандные места во всех предыдущих Азиатских играх в закрытых помещениях. В Играх, проведенных в Бангкоке 12-19 ноября 2005 года китайская команда завоевала 57 медалей, во вторых Играх проведенных осенью 2007 года в Макао – 102, в третьих Играх осенью 2009 года в Ханое 92 медалей. На состоявшихся четвертых Играх под новым названием летом 2013 года в южнокорейском городе Инчхоне команда КНР также заняла первое общекомандное место с 52 медалями.

Примечательно, что Азиада-2017 показала существенный рост в количественном и качественном измерениях этих уникальных Игр. В частности, в первых Играх в Бангкоке были представлены команды 37 стран по 13 видам спорта, где приняли участие 2343 спортсменов. Они разыграли 120 комплектов медалей. В играх Азиады-2017 уже эти показатели превышены в разы, где приняли участие 64 национальных команд стран Азии, Австралии и Океании, а также команда беженцев. Более шести тысяч спортсменов разыграли 348 комплектов медалей по 21 видам спорта, где национальная команда Туркменистана заняла абсолютное первенство, завоевав подавляющее количество наград.

Кроме того, Туркменистан продемонстрировал новый и инновационный уровень участия добровольных помощников в спорте. Организаторы Игр и спортсмены поблагодарили волонтеров, выделяющихся своей униформой, за поддержку и теплый прием, улыбки и гостеприимство, что и стало лицом Игр, города и Туркменистана, в целом.

Столица Туркменистана беломраморный Ашхабад полностью оправдал доверие международного спортивного сообщества выраженного в решении Олимпийского Совета Азии как место проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Красочные церемонии открытия и закрытия Азиады-2017 в торжественной и незабываемой атмосфере состоялись на суперсовременном ашхабадском Олимпийском стадионе, рассчитанном на 45000 мест. Как было упомянуто выше, в Играх приняли участие более 6000 спортсменов и официальных представителей из 65 делегаций – 45 из стран Азии, 19 - Океании и команда беженцев из Африки.

Президент Туркменистана в своем историческом выступлении на состоявшемся 9 октября 2017 года заседании всенародного форума старейшин страны охарактеризовал проведённые на высоком уровне в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам как важное событие международного значения. Лидер нации также отметил художественное воплощение образа ахалтекинского скакуна, украшающего трибуну Олимпийского стадиона, и отвечающий высоким мировым стандартам Центр водных видов спорта, построенный из экологически чистых материалов. Как заявил Глава государства, внесение их в Книгу рекордов Гиннеса свидетельствует о самом серьёзном и ответственном подходе к сооружению спортивных объектов в нашей стране.

Туркменистан на практике показал, что историческое решение Олимпийского Совета Азии о проведении в 2017 году в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам было вполне оправданным, что подтверждалось высоким авторитетом на международной арене, в том числе и в мире спорта. В данном контексте поистине путеводными и вдохновляющими стали отеческие наставления Лидера нации, выраженные в его словах о том, что «Спорт – источник силы, красоты и здоровья. В нём неиссякаемая сила, вдохновляющая человека на достижение высоких рубежей!». Мастера спорта Туркменистана, как одно единое целое, достойно выступили на подмостках Игр Азиады-2017, демонстрируя своё упорство и способности, добились замечательных успехов, доказывая тем самым патриотизм и любовь к Отчизне, гордость за неё, единство и сплочённость, непоколебимую волю к победе.

Золотыми буквами в летописи отечественного спорта вписаны напутственные слова Президента Туркменистана во время церемонии зажжения олимпийского огня: «Независимый Туркменистан – мощное государство. Нашими стараниями, вдохновением, устремлениями к победе и верой в неё должен стать мощным и спорт нашего суверенного государства!». Вдохновенные заботой и поддержкой на самом высшем государственном уровне, мастера спорта Туркменистана приложили все свои усилия и умения для достижения заветной победы на древней и гостеприимной земле любимой Отчизны. Итоги игр Азиады-2017 стали яркой демонстрацией плодотворной реализации программных целей государства по воспитанию и подготовке молодёжи к достойному продолжению победной эстафеты динамичного развития нашей страны. Как органическую часть данной высокой миссии весь мир стал свидетелем того, что государство планомерно осуществляет всесторонние меры по развитию массовой физкультуры и спорта высших достижений, обеспечивает необходимые условия для активного участия спортсменов Туркменистана на международных соревнованиях, в том числе и олимпийского уровня.

Как сказал на церемонии закрытия Азиады-2017 Президент Олимпийского Совета Азии, Шейх Ахмад Аль Фахад Аль Сабах, успех Игр не был бы возможен без видения и повседневного личного участия Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Он особо отметил: «Это было замечательное путешествие для нас. Спасибо за приглашение приехать в вашу страну и столицу – Ашхабад. Поздравляю с лучшими в истории V Азиатскими играми в закрытых помещениях и по боевым искусствам». Шейх Ахмад назвал сооружения объектами «мирового класса», и заявил с уверенностью, что Ашхабад с такими возможностями сможет провести более крупные международные мероприятия.

Игры в Туркменистане и подготовка к ним придали существенный импульс деятельности национальных олимпийских комитетов Океании в деле более тесного партнерства с Олимпийским комитетом Азии. Азиада-2017 продемонстрировала, что результаты этих инициатив начали приносить свои плоды. Спортсмены и официальные представители стран Океании сошлись во мнении, что их участие на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам стало поистине историческим моментом и увенчалось успехом в деле развития спорта в регионе, объясняя это тем, что спортсмены надолго запомнят приобретенный здесь опыт. В общей сложности, 19 Национальных олимпийских комитетов Океании приняли приглашение Олимпийского Совета Азии (ОСА) и направили свои сборные команды для участия в Играх «Ашхабад-2017».

«Мы от всей души благодарим Организационный комитет Туркменистана и Олимпийский комитет Азии. Инициатива создания более тесного сотрудничества между странами Океании и Азии прекрасна. Было бы замечательно, если бы мы имели подобные возможности в будущем», сказал о своих впечатлениях Генеральный секретарь и Главный исполнительный директор Национального олимпийского комитета Фиджи Лорейн Мар. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Маршалловых островов Терри Сассер сказал, что у спортсменов из стран Океании было множество преимуществ от участия в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Спринтер из Федеративных штатов Микронезии Алвин Мартин сказал, что спортсмены были впечатлены качеством спортивных объектов в Ашхабаде и тем культурным опытом, полученным ими во время V Азиатских Игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. «Это место напоминает рай, это единственное слово, которое я могу использовать, чтобы описать ваш город», - признался он. «Сооружения, предназначенные для спортсменов в городке и тренировочных объектах фантастичны. Впервые нам довелось тренироваться в закрытых помещениях».

Как указывает лидер туркменской нации, физкультура и спорт, здоровый образ жизни – важнейшие ценности человеческой цивилизации, они являются основными показателями динамичного социально-экономического и культурного развития любого государства. Помимо этого, физкультура и спорт способствуют консолидации общества, вдохновляя людей, особенное молодое поколение, на высокие достижения.

Туркменистан, признанный во всем мире как страна чистоты нравов, здоровья и воодушевлённости, обеспечил высокий организационный уровень V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, программа которых впервые включала соревнования по 21 виду спорта.

Как было отмечено выше, в этих престижных состязаниях – самых масштабных в их истории – наряду со спортсменами из стран Азии впервые приняли участие атлеты из государств Океании, а также сборная команда беженцев. Международный авторитет Туркменистана, глубинный гуманистический смысл идей и усилий главы государства были подкреплены накануне открытия игр Азиады-2017 историческим событием в масштабах Организации Объединенных Наций. 15 сентября 2017 года в г. Женева, Швейцария, Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) принял инициированное правительством Туркменистаном Совместное заявление Туркменистана и Бразилии «О поощрении ценного вклада Олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека». Согласно данному документу страны-члены СПЧ ООН приветствовали участие беженцев и команд беженцев в крупных международных спортивных мероприятиях, которые были впервые представлены на Олимпийских играх в г.Рио-де-Жанейро, Бразилия, в 2016 году, на Чемпионате мира по легкой атлетике 04-13 августа 2017 года в г.Лондон, а также на V Азиатских играх в закрытых помещениях и боевому искусству 2017, которые состоялись в период с 17 по 27 сентября 2017 года в г.Ашхабаде, Туркменистан.

В заявлении также отмечается, что, являясь символом надежды во всем мире, участие команды беженцев в спортивных мероприятиях привлечет внимание международного сообщества к масштабам нынешнего кризиса беженцев и повысит осведомленность о необходимости решения этой проблемы. Страны, поддерживающие это заявление, приветствуют участие команды беженцев в крупных спортивных мероприятиях в качестве средства борьбы со всеми формами дискриминации и содействия миру, устойчивому развитию и правам человека. В духе взаимного уважения и дружбы страны-члены Совета призвали все государства-члены ООН поддержать инициативы по участию команд беженцев в крупных международных спортивных соревнованиях, одновременно решительно поощряя принимающие страны к их осуществлению.

Необходимо также отметить, что ранее в качестве документа 71-й сессии Генассамблеи ООН была распространена также и Итоговая Декларация Международного спортивного конгресса «Азиада – 2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса». Основываясь на этом документе, Туркменистан предусматривает проведение под эгидой ЮНЕСКО седьмой международной конференции министров и руководителей, ответственных за физкультуру и спорт.

Высоко оценивая вклад нашей страны в международное спортивное сотрудничество, координатор по спорту Управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Клауде Маршал назвал инициативу Туркменистана и Бразилии «весьма впечатляющей» и призвал другие страны мира последовать примеру этих стран. Члены команды беженцев, которые участвовали в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, выразили надежду на то, что в будущем им откроются двери для участия в соревнованиях мирового уровня. Пять спортсменов – Пауло Амотун Локоро, Виюал Пуок Денг, Гай Янг Тап, Укук Утху Бул и Йек Пур Биель – стали участниками Игр «Ашхабад 2017» после отборочных соревнований, организованных под эгидой «Фонда мира», основанного Теглой Лорупе в Найроби (Кения). Как отметил Биель, дошедший до полуфинала в беге на дистанцию 800 м, опыт Азиады-2017 очень много значил для него: «О Туркменистане мы знали немного, но теперь я убедился, что это очень гостеприимная страна. Мы бы хотели вернуться сюда в будущем для участия во многих других играх».

Сборной команде беженцев, принимающей участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, от имени Национального Олимпийского комитета (НОК) Туркменистана, вручены почетные награды и подарки. Соответствующее распоряжение на заседании туркменского правительства, подписал президент НОК Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Подписывая документ, глава государства отметил, что этот шаг является первой мерой по реализации декларации «О поощрении ценного вклада Олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека», принятой по инициативе Туркменистана на 36-й сессии Совета ООН по правам человека. Церемония награждения команды беженцев, состоящей из 9 спортсменов, прошла в Олимпийском городке в Ашхабаде, где проходят игры. На церемонии было отмечено, что основным направлением внешней политики Туркменистана является сотрудничество с международными гуманитарными организациями. Вручаемые почетные награды являются благодарностью туркменского государства олимпийским командам беженцев за их вклад в укрепление мира и прав человека.

Капитан сборной беженцев Тегла Лорупе поблагодарила Туркменистан за предоставленную возможность принять участие в Азиаде-2017 и инициативу принятия декларации «О поощрении ценного вклада олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека». По словам именитой спортсменки, это придаст новый импульс решению проблем беженцев и лиц без гражданства, так как спорт, основу которого составляют принципы гуманизма, способствует укреплению мира и взаимопонимания.

Примечательным и знаковым событием по завершении Игр Азиады-2017 стала презентация новой книги Гурбангулы Бердымухамедова «Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте». Фундаментальное произведение Главы государства посвящено всестороннему раскрытию роли и значения физкультуры и спорта в жизни человека и общества. На страницах нового издания рассказывается о проделанной в Туркменистане работе и предпринимаемых мерах по развитию массового физкультурно-спортивного движения и спорта высших достижений, о национальных видах спорта, имеющих у туркменского народа многовековые традиции. Особое внимание в новой книге уделяется V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, их программе и участникам. Один из разделов издания посвящен достопримечательностям Туркменистана, внесенным в Книгу рекордов Гиннеса. Это и украшающий столичный Олимпийский стадион художественно-монументальный образ ахалтекинского скакуна, как самый большой в мире архитектурный символ коня, и Центр водных видов спорта Олимпийского городка – как самый крупный в мире крытый плавательный бассейн.

По инициативе Президента Туркменистана туркменская национальная борьба гореш включена как самостоятельный вид спорта в перечень V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года в Ашхабаде.

Благодаря мудрости и дальновидности Президента Гурбангулы Бердымухамедова получает широкое развитие и международное признание туркменская национальная борьба – гореш, являющаяся бесценным наследием и символизирующая историко-культурное своеобразие нашего народа. Как известно, национальный туркменский гореш имеет многовековую историю и по сей день является одним из неотъемлемых атрибутов национальных праздников. По инициативе и поддержке Президента Туркменистана в 2015 году была создана Всемирная Федерация Гореш. Результаты Азиады-2017, а также состоявшиеся до этого чемпионаты мира по гореш и борьбы на поясах еще раз подтвердили, что туркменские пехлеваны занимают одну из самых ведущих позиций в мире.

Необходимо заметить, что Туркменистан занимает лидирующие позиции по другим видам борьбы, которые получили национальные бренды ряда стран. В частности, спортсмены нашей страны, будучи абсолютными победителями в командном зачете, на состязаниях по борьбе на поясах впервые появившимся в программе V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам завоевали 39 золотых, 23 серебряных и 23 бронзовых медалей. Вышеуказанные награды были разыграны по таким видам как вольная и классическая борьба на поясах, традиционная и вольная борьба алыш, казахская борьба и иранская борьба. К этому необходимо добавить, что отдельно по туркменской национальной борьбе гореш туркменские борцы завоевали 23 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Реализация такого крупного проекта, как «Азиада-2017», безусловно, приумножает международный авторитет Туркменистана, поскольку события столь масштабного уровня напрямую активизируют разноплановое международное партнерство, оказывают самое позитивное влияние на развитие дружеских и деловых контактов, установление атмосферы доверия и взаимопонимания в регионе и в мире. Поддержка и стимулирование молодых спортивных талантов, обеспечение системы спорта квалифицированными преподавательско-тренерскими кадрами и другими ресурсами являются одними из основных направлений работы по повышению мирового престижа туркменского спорта. В этих же целях налажен тесный деловой контакт с зарубежными специалистами, что регламентируется принятым главой государства 8 января 2016 года Постановлением «О вопросах приглашения на работу иностранных спортивных специалистов».

Характеризуя значение физкультуры и спорта в жизни общества и страны, Президент Туркменистана особо подчеркивает о том, что спорт – это настоящее искусство, воспитывающее в человеке мужество, выносливость, силу воли, выдержку, чувство справедливости, дружелюбие и доброту. Заслуживая глубокое уважение и почитание благодаря всем этим прекрасным качествам, священным долгом каждого спортсмена является достойное представление своей страны на международных чемпионатах, достижение высоких результатов и поднятие на ещё большие высоты спортивное знамя Родины.

Развитие массовой физкультуры одновременно с достижением высоких результатов в спорте, физкультурно-спортивного движения в стране, увеличение количества его участников нацелено на укрепление здоровья населения, воспитание физически крепкой и духовно богатой молодёжи. А это является одним из приоритетных направлений государственной политики, реализуемой Туркменистаном.

Выдвинутый лидером Туркменистана лозунг «Здоровье народа - богатство страны» является составной частью программных задач на предстоящие семь лет наряду с девизами «Образованное поколение - могущество Родины» и «Культура - душа народа». Они предусматривают реализацию целостной стратегии социальной политики государства по комплексному развитию человеческого капитала в нашей стране. Это позволит достижению новых рубежей путем реализации огромного творческого потенциала общества, где основополагающими принципами являются рациональное использование природных богатств во благо настоящего и будущего поколений, обеспечение высокого и здорового духа, сплочённости и единства всего народа. При этом одно из ключевых приоритетов отводится развитию в стране физкультуры и спорта, повышению физической активности наших граждан и укреплению их здоровья.

Символичным является и то, что нынешний 2017 год, объявленный по инициативе главы государства Годом здоровья и воодушевленности, стартовал под знаком широкомасштабного развертывания программных мероприятий по пропаганде спортивного стиля жизни, без вредных привычек и дальнейшего утверждения благородных и добрых традиций нашего народа. Это особо важно при формировании молодого поколения, призванного достойно продолжать славные традиции мужества и миролюбия, мудрости и трудолюбия, честности и справедливости, как на национальном уровне, так и в отношениях со своими соседями, с другими странами и народами мира. Основным приоритетом комплексной, гармоничной внутренней и внешней политики лидера туркменской нации являются забота о человеке, мирное, дружественное, взаимовыгодное сотрудничество.

Физкультура и спорт рассматриваются как мощный ресурс, консолидирующий общество, вдохновляющий народ, особенно его молодое поколение на выдающиеся свершения. На реализацию этого потенциала нацелены принятые в Туркменистане государственные программы развития и поддержки физкультуры и спорта, подготовки атлетов высокого класса, дан старт комплексным реформам. В рамках реализации национальных программ и масштабных преобразований направляются значительные объёмы инвестиций на решение этих задач и активизацию массового физкультурно-оздоровительного движения. В этом контексте фундаментальное значение имеет реализация долгосрочных мероприятий в рамках «Национальной программы поддержки и развития физкультуры и спорта в Туркменистане на 2011-2020 годы», нацеленной на дальнейшее укрепление спортивного потенциала страны, совершенствование системы подготовки высококвалифицированных тренеров и спортсменов, переходу от массового спорта к спорту высших достижений.

Важнейшим фактором укрепления здоровых основ нашего общества является дальнейшее усиление внимания к развитию физкультуры и спорта в Туркменистане. В Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2018-2024 годы определены цели социально-экономического развития суверенной Отчизны в 2018-2024 годах, отражены предстоящие задачи, основные принципы, приоритетные направления и ожидаемые результаты. Среди стратегических задач также обозначена реализация мер по расширению инфраструктуры физкультурно-спортивных объектов и сооружений за счёт нового строительства.

Широкое освещение подготовки к Играм Азиады-2017, а также яркие прямые репортажи соревнований еще раз продемонстрировали высокую активность медиа-сопровождения, всестороннее внимание и поддержку средств массовой информации на официальном уровне. Во время Игр в Туркменистане работали 537 зарубежных журналистов из 82 стран оперативно освещая ход V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Для представителей иностранной прессы в Медиацентре Олимпийского городка были созданы все условия для плодотворной и оперативной работы. В распоряжение журналистов, аккредитованных на соревнованиях, была предоставлена лучшая современная техника, они были обеспечены связью с редакциями своих СМИ и комфортными рабочими помещениями. Медиацентр обладает большими технологическими возможностями и инновационными ресурсами. Все этапы – от сбора, хранения, обработки информации до моделирования программ и принятия решений в оперативном оснащении событий строятся на основе последних достижений вещательной индустрии.

Под руководством Президента Туркменистана были проведены целенаправленные мероприятия на программной основе, где в качестве стратегической задачи было определено достойное проведение V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, успешное выступление спортсменов нашей страны как на подмостках Азиады-2017, так и на других престижных международных соревнованиях мирового, континентального и регионального уровней. В период подготовки к Азиаде-2017 по инициативе главы государства существенно расширена законодательная, нормативно-правовая основа по развитию физкультуры и спорта в Туркменистане, кардинально перестроена практика стратегического планирования и координации спортивной деятельности на национальном и международном уровнях. Существенно выросла планка требований к спортивным организациям страны и прежде всего высокие задачи были поставлены и перед Государственным комитетом Туркменистана по спорту. Все это стало основой поднятия на максимальный уровень ответственности всех сотрудников отрасли.

Для достойного выполнения поставленных задач были разработаны комплексные программы подготовки спортсменов национальной сборной, приглашения зарубежных тренеров и специалистов с мировым именем. Отбор спортсменов в состав национальной сборной команды Туркменистана был организован на основе разработанного и утвержденного Порядка, согласно которому были определены регламентные работы и критерии. Кроме того, был составлен Единый календарь общенациональных и международных спортивных мероприятий, спортивных соревнований, а также учебно-тренировочных сборов. В нем также были предусмотрены порядок участия спортсменов сборных команд Туркменистана на международных турнирах по различным видам спорта, проводимых за рубежом. На концептуальном уровне была пересмотрена практика организации деятельности национальных федераций Туркменистана по различным видам спорта, разработан и утвержден Порядок их государственной аккредитации. Комплексная программа подготовки спортсменов национальной сборной команды Туркменистана была составлена и реализована с учетом передового мирового опыта. Данная программа послужила основой для разработки и выполнения специальных программ подготовки спортсменов по каждому из видов спорта.

Беспрецедентная победа Туркменистана на Азиаде-2017 является еще одним триумфом политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова, который показывает собственный пример высокого спортивного мастерства и здорового образа жизни. Одним из приоритетных направлений работы является развитие массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта высоких достижений, а также возрождение в новых исторических условиях национального наследия туркменского народа, где немаловажное место занимают созданные нашими предками национальные виды спорта, в том числе и гореш.

Туркменистан, будучи членом Международного Олимпийского Комитета и Олимпийского Совета Азии, вносит свой достойный вклад в развитие международного олимпийского движения. Убедительным свидетельством этому мы считаем высокое доверие, оказанное Туркменистану в организации и проведении в сентябре 2017 года V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В нынешний Год здоровья и воодушевленности широкие подготовительные работы к успешному проведению в нашей столице Ашхабаде «Азиады-2017» сопровождались масштабными работами по развитию олимпийского движения, физкультуры и спорта, воспитанию и формированию физически и духовно здорового поколения. Построены и сданы в эксплуатацию в столице Ашхабаде и во всех регионах страны стадионы, спортивные комплексы и другие объекты, соответствующие мировым стандартам.

Глубокое чувство гордости и благодарности охватывает каждого из нас за то, что на самом высшем государственном уровне проявляется забота и внимание за высшие спортивные достижения. По итогам успешного проведения и победным результатам V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам большая группа тренеров и спортсменов была удостоена почетных званий «Заслуженный тренер Туркменистана» и «Заслуженный мастер спорта Туркменистана», денежного вознаграждения, благоустроенного жилья, новых автомобилей и других наград. Все это обязывает к достижению новых побед на спортивных подмостках как национального, так и мирового уровней.

Считая здоровье народа национальным богатством и уделяя особое внимание развитию массовой физкультуры и спорта, олимпийского движения как приоритету провозглашённой политики «Государство – для человека!», Президент Гурбангулы Бердымухамедов реализует программы и комплексные преобразования в данном направлении.

И вот еще одна идея лидера нации реализовалась на практике – в Ашхабаде появился гольф-клуб с роскошными, необыкновенно живописными полями, а сам этот вид спорта, до недавнего времени бывший экзотическим для туркменистанцев, скоро привлечёт массу любителей, из которых, возможно, в будущем вырастут и профессионалы.

Новый комплекс с высококачественным гольф-полем, построенный в соответствии с международными стандартами, является наглядным свидетельством планомерного расширения в стране спортивной инфраструктуры. На открытии этого замечательного спорт комплекса лидер нации ещё раз с гордостью отметив великолепные достижения наших атлетов на Азиаде-2017, заявил, что эти соревнования стали олицетворением качественно нового этапа в истории туркменского спорта.

Наша задача – представить страну мировому сообществу и по гольф-спорту, сказал глава государства, подчеркнув, что в достижении данной цели рассчитывает на молодёжь: «Для физически и духовно здорового поколения нет ничего невозможного, нет планки, которая не будет взята!».

Также здесь впервые в истории Туркменистана прошли показательные соревнования с участием зарубежных гольфистов, прибывших в туркменскую столицу. Турнир стал первым спортивным мероприятием в расписании столичного гольф-клуба, где отныне будут проходить мастер-классы, учебные занятия по гольфу, национальные и международные соревнования.

Наряду с этим необходимо подчеркнуть, что грандиозные свершения нашего государства, как и триумфальные игры Азиады-2017 неразрывно связаны со славным именем и добрыми делами Президента Туркменистана, являющегося инициатором и идейным вдохновителем коренных преобразований и огромных перемен во всех сферах жизни общества.

"Предельно четко обозначив стратегическую цель – процветание Отчизны и неуклонное повышение уровня жизни родного народа, уважаемый Президент Гурбангулы Бердымухамедов со свойственной ему решительностью, последовательно и целеустремленно продолжает проводить в жизнь генеральную линию прогрессивных социально-экономических реформ и демократических преобразований. Ясные цели и стратегия долгосрочного развития страны, в том числе и в области физкультуры и спорта, вызывают всеобщую поддержку, духовный подъем в нашем обществе, формируя созидательный настрой и готовность к высоким свершениям будущих побед", - считает Батыр Абдыев.

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