Lonely Planet включило Грузию в десятку лучших для путешествия стран

2017-10-25 14:59 | www.trend.az | 4

Популярное австралийское издательство «Lonely Planet» включило Грузию в десятку стран, которые следует посетить в 2018 году, передает "Бизнес Грузия".

Грузия занимает в этом списке седьмое место. Первое место в рейтинге досталось Чили, второе — Южной Корее, а третье — Португалии. Затем следуют Джибути, Новая Зеландия, Мальта, Грузия, Маврикий, Китай, замыкает десятку Южная Африка.

Lonely Planet пишет, что Грузия – это древнейшая страна на Южном Кавказе, ориентированная на будущее.

«На этом перекрестке Южного Кавказа история не ушла в прошлое, но позволяет понять каждое сложное шахматное движение, которое Грузия делает в настоящем. Страна идет вперед, но гордится традициями. Это страна древних рецептов, где тамада поднимает тосты, чтобы почтить память старых и новых героев. Здесь так гордятся тем, что являются винным регионом, что чиновники миграционной службы в аэропортах часто приветствуют путешественников бутылкой красного вина, ставя штамп в их паспортах. Сто лет назад Грузия стала независимым государством после революции в России: и это только одна из многих причин выпить здесь тост в 2018 году», — отмечает издание.

Издательство Lonely Planet было основано в 1972 году. Штаб-квартира находится в Австралии. Издание специализируется на выпуске путеводителей для бюджетного туризма.

В 2007 году издательство было выкуплено BBC Worldwide — коммерческим агентством ВВС. Lonely Planet издало более 500 наименований туристических путеводителей и разговорников на восьми языках мира. Годовой тираж публикаций достигает 6 миллионов экземпляров. С 2012 года путеводители «Лоунли Планет» начали издавать и на русском языке.

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